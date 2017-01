Furtwangen. Auf der B 500 hat sich am Dienstag gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto ereignet. Der Fahrer war in einer scharfen Rechtskurve von Furtwangen kommend in Richtung Schönwald für die aktuellen Witterung zu schnell unterwegs und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.