Furtwangen "Lass den Quatsch, wir glauben nicht daran"

Dies sei nun ein Sonntagsgottesdienst, an dem er gar nichts tun müsse, sagte Pfarrer Lutz Bauer – ein gutes Beispiel für das Priestertum aller Gläubigen. Rund 50 Mitwirkende waren beteiligt. Auch der Kirchenchor, die Konfirmanden, die Kinder der Kinderstunde und die Kinder des Kindergartens Regenbogen wirkten mit.

Einzelne Spielszenen zeigten die Stationen in Luthers Leben, das Jurastudium und den späteren Eintritt ins Kloster oder das Gelöbnis bei einem Unwetter im Wald. Ausführlich dargestellt wurde der Thesenanschlag oder der Ablasshandel von Tetzel, der ebenfalls eindrücklich gespielt wurde und den Hochschulprofessor Martin Luther in Rage führte. So kam es zu den Forderungen von Martin Luthers an der Kirchentüre in Wittenberg.

Das Spiel wurde ergänzt durch Lieder einer Gesangsgruppe und des Chores. Den Ablasshandel quittierten sie beispielsweise mit dem Gesang "Lass den Quatsch, wir glauben nicht daran". Weiter ging es mit dem Kirchengericht und dem Bann des Papstes bis Luther, geschützt von Kurfürst Friedrich III., auf der Wartburg die Bibel übersetzte. Im zweiten Teil des Spieles war die Gemeinde eingeladen, bei Liedern aus der Feder Luthers zu singen. Im Gemeindehaus sorgten anschließend zahlreiche Helfer, unterstützt von den Kleintierzüchtern, für die Verpflegung und der Kindergarten bot ein Programm. Auch Pfarrer Lutz Bauer war mit einem Bauchladen voller Springerle in der Form der Lutherrose unterwegs. Das Reformationsfest geht am Montag ab 15 Uhr mit dem Erzählcafé im Gemeindehaus weiter. Am Dienstag, folgt der Höhepunkt ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche mit einem ökumenischen Wortgottesdienst.