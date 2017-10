Die Landfrauen Oberes Bregtal unternahmen zu ihrem 25jährigen Bestehen einen dreitägigen Ausflug. Über Stuttgart mit Besichtigung des Fernsehturms ging es nach Krautheim-Markelsheim. Da genossen die Frauen eine Kellereibesichtigung mir Weinprobe. Am zweiten Tag wurde ein humorvoller Rundgang durch das Schloss Langenburg (Bild), ein Besuch des Kriminal- und Foltermuseum und ein Bummel in der historischen Stadt Rothenburg ob der Tauber unternommen. Am dritten Tag besuchten die Landfrauen das berühmte Salzbergwerk Bad Friedrichshall. Foto: Landfrauen