Furtwangen "Kupferpfanne" weicht Wohnungen

Diesem Bauantrag stimmten die Ortschaftsräte ebenso zu wie der Nutzungsänderung des früheren Restaurant "Kupferpfanne" in der Talstraße. Das Restaurant stand lange leer und hat wohl auch keine Zukunft, so Jung. Ein Freiburger Investor will dies zu Wohnungen umbauen. Laut Plan entstehen große Wohnungen, was für Familien gut wäre.

Die Gemeinde Gütenbach will die Außenbereichssatzung im Hintertal ändern, dort ist der Bau eines Wohnhauses geplant. Wegen des gemeinsamen Flächennutzungsplanes werden die beteiligten Gemeinden um Stellungnahme gebeten. Der Ortschaftsrat stimmte zu.

Jung gab bekannt, dass die Straßenlampen im Bregenbach immer noch keine Leuchtmittel haben, es musste ein Stromleck gefunden und behoben werden. Gerade jetzt in der winterlichen Dunkelheit wären funktionierende Lampen besonders notwendig, wandte Martina Fleig daraufhin ein.

In der Bürgerfragestunde stellte sich der Neukircher Armin Laule vor und gab bekannt, dass er seit diesem Monat selbstständiger Fliesenleger ist. Sein bisheriger Arbeitgeber habe seinen Betrieb geschlossen. Da er weder Arbeiter einstellen noch ein Lager betreiben wolle, gehe er davon aus, dass dies keine Konflikte im Wohngebiet verursache.