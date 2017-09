Furtwangen Kunstvoller Blickfang mit Symbolkraft

Das Projekt scheiterte an zu hohen Kosten. Engagiert setzte sich Zunftmeister Bernhard Klausmann ein, um die Idee zu verwirklichen. 1983 wurden 5000 DM der Stadt, 12 000 DM Spendengelder sowie 10 000 DM bilanziert. Mit restlich finanzierten 15 000 DM war es möglich, beim Narrentreffen am 18. Februar 1984 den von Bildhauer Hubert Rieber gestalteten Brunnen einzuweihen. Aufgrund einer Regulierung der Besitzverhältnisse musste das Schmuckstück später mit erneuten finanziellen Anstrengungen verlegt werden und fand am Marktplatz nahe der Durchgangsstraße B 500 seinen Platz.

Mit Blumenrabatte und Sitzgelegenheiten zeigt sich jetzt ein ansprechendes Ensemble. Eine Ergänzung erfolgte durch die Einlassung einer Bodentafel, die auf den "Hirschmendig" seit 1749 hinweist. Mit einer ökumenischen Brunnenweihe im Jahre 2014 wurde der neue Standort "begrüßt", wie die Narrenzunft mit Augenzwinkern dokumentiert.