Furtwangen. Noch bis Donnerstag, 5. Januar, sind Bilder von Christiane Jung und Rolf Wehrle im Furtwanger Rathaus zu sehen. Der Ausstellungsbesuch ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses, von 9 bis 12.30 Uhr, möglich. Der Untertitel der Exposition "von mal zu mal" soll andeuten, dass nicht jedes Werk rasch und komplett entsteht, sondern sich in einem Prozess entwickelt. Die 1966 in Gütenbach geborene Christiane Jung arbeitet gerne mit Acrylfarben, aber sie widmet sich auch Holz- und Linolschnitten. Der 1952 in Furtwangen geborene Rolf Wehrle kam von einer eher abstrakten Darstellung zur gegenständlichen Malerei. Die Ausstellung in der Reihe "Kunst im Rathaus" zeigt über zwei Etagen eine bunte Vielfalt der Schaffenskraft der beiden Künstler.