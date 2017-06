Furtwangen Kultkneipen im Fokus

Erstmals fand 1977 in Schönenbach ein "Gerümpelturnier" für Vereinsmannschaften statt, womit man damals im Oberen Bregtal Neuland betrat. Der Erfolg dieses Wettbewerbs übertraf damals die Erwartungen des Vereins sowohl in sportlicher als auch in finanzieller Hinsicht. So wird bis heute die Sportwoche veranstaltet. In diesem Jahr sind es von Freitag, 23. Juni, bis Montag, 26. Juni, zwar nur vier Tage, doch gleich zum Auftakt wird am Freitag und Samstag einiges an Veranstaltungen geboten.

Am Freitag ab 19 Uhr veranstalten die aktiven Spieler der Sportfreunde wieder ihre "College-Party". Als DJ steht an diesem Abend DJ Daniel Ippendorf auf der Bühne. Umrahmt wird das ganze durch den zum zweiten Mal ausgetragenen Beer-Pong-Wettbewerb. Hierzu kann man sich auch noch anmelden.

Am Samstagabend dreht sich ab 20.30 Uhr alles um die ehemaligen Kult-Kneipen rund um das Bregtal. Bei der "Wälder Kult-Kneipen-Party – Die Zweite" wird mit der Musik und entsprechenden Bars wieder an Locations wie Tenne, Melle, Schwert und Waldpeter erinnert. Sogar eine zusätzliche fünfte Bar ist eingeplant. Auch die bewährte Stempelkarte aus dem Vorjahr wird dabei wieder zum Einsatz kommen. Die Party wird den ein oder anderen nicht nur musikalisch an die "gute alte Zeit" erinnern. Für Stimmung sorgen dabei die beiden DJ’s Dieter Disch und Manfred Nopper.