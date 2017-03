Furtwangen (nmk). Die Polizei hat bislang keine heiße Spur im Falle des am Wochenende verübten Einbruchs in das Furtwanger Rathaus. Laut Volker Bausch von der Kriminalpolizei Villingen gibt es noch keine Tatverdächtigen. Momentan spekuliere man, dass es die Einbrecher auf das Bargeld im Tresor abgesehen hatten. Die sich darin befindlichen Dienstsiegel haben laut Bausch einen geringen Wert. "Heute läuft viel über die Bundesdruckerei", so der Polizist. Weiterhin unklar bleibt auch, wie viele Täter an dem Einbruch beteiligt waren. "Theoretisch hätte man den Tresor alleine tragen können", räumt er ein. Details über den genauen Tathergang werden im Hinblick auf mögliches Täterwissen zurückgehalten. Die Techniker werten nun weiterhin Spuren aus.