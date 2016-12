Furtwangen Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro notwendig

Furtwangen. Begonnen haben im Gemeinderat die Beratungen für den Haushaltsplan. Bürgermeister Josef Herdner ging in seiner Haushaltsrede auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung sowie auf künftige Projekte ein. Sein Rückblick auf das Jahr 2016 war dabei sehr positiv, denn die Einnahmen waren deutlich höher als erwartet. Unter anderem wurde der Ansatz bei der Gewerbesteuer inzwischen um 800 000 Euro auf 7,8 Millionen angehoben, wobei das tatsächliche Ergebnis vermutlich noch besser ausfallen dürfte. Auch die Schlüsselzuweisungen an die Stadt sind mit 1,8 Millionen Euro höher ausgefallen als im Haushalt ursprünglich vorgesehen. Aufgrund der positiven Entwicklung werden 2017 hier aber nur noch 930 000 Euro nach Furtwangen fließen, insgesamt erwartet Herdner eine Verschlechterung bei den Leistungen des Finanzausgleichs um etwa 1,3 Millionen Euro. Damit werde der Haushaltsplan 2017 deutlich schwieriger. Insgesamt beläuft sich der Verwaltungshaushalt 2017 auf etwa 22,5 Millionen Euro. Dabei geht man aufgrund der Daten aus dem Wirtschaftsministerium davon aus, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiter anhält. So kalkuliert man 7,5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Ebenso gehe man von einer Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer aus.