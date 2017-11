Die Rohrbacher Landfrauen bieten in ihrem Jahresprogramm immer wieder Vorträge und Aktivitäten für Jung und Alt an. Beim jüngsten Treff gestaltete eine große Gruppe von Frauen herbstliche Kränze unter der Anleitung von Floristin Laura Grieshaber. Alles was in Wald und Wiese zu finden ist, wurde bei diesem Treffen auf kreative Art und Weise verarbeitet. So entstanden mit viel Freude und Geschick wunderschöne Werke aus Naturmaterialien. Foto: privat