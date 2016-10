Furtwangen Kraft durch bewusst erlebte Stille

Die Abendgebete werden von Chören aus der ganzen Region mitgestaltet, welche das gemeinsame Singen der Gesänge aus Taizé mittragen. Am kommenden Sonntag wird der Chorisma-Chor aus Furtwangen, unter der Leitung von Isabella Heimpel, die musikalische Gestaltung in der Feldberg-Kirche übernehmen. Der Chorisma-Chor gehört der Seelsorgeeinheit Bregtal an. Auch bei den Gottesdiensten in Furtwangen begleitete der Chorisma-Chor schon regelmäßig Gesänge aus Taizé mit der Gemeinde zusammen.

Die Abendgebete sind geprägt von den Taizé-Gesängen, von Stille und biblischen Texten. Die Atmosphäre ist ruhig und feierlich. So können die Gedanken über das Hier und Jetzt hinaus schweifen. Der Tag darf ruhig ausklingen und man kann sich auf die neue Woche einstimmen. An diesem 9. Oktober sind auch wieder Gemeindemitglieder aus Furtwangen, Vöhrenbach und Gütenbach eingeladen, um an diesem ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatte der Chorisma Chor im Juli erstmals einen solchen TC-Gottesdienst mitgestaltet. Bemerkenswert war, dass sich die Sänger selbst von der besonderen Atmosphäre beeindrucken ließen. Sicher waren sich die Teilnehmer des Chors danach, dass die Mitwirkung auf dem Feldberg einen festen Platz im Jahresprogramm bekommen sollte.

Nicht zuletzt hatte es bei dieser Premiere im vergangenen Jahr auch von den zahlreichen Gottesdienstbesuchern lobende Stimmen gegeben. Der Chorisma Chor treffe die Stimmung der Taizé-Gesänge hervorragend.