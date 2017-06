Furtwangen Kräftige Klängeerfüllen die Kirche

Furtwangen. Was als Versuchs ballon startete, hat sich mittlerweile als Standard etabliert: der zweite Feiertag an den hohen Festtagen in Furtwangen. So wurde auch der Pfingstmontag in der Stadtpfarrkirche St. Cyriak zum eucharistischen Hauptereignis. Die Gestaltung des Hochamts hatte Pfarrer Paul Demmelmaier übernommen, und für viel Musik sorgte der katholische Kirchenchor unter Leitung von Kantor Frank Rieger.

Zu hören war die Messvertonung in B für vierstimmigen Chor des englischen Komponisten Christopher Tambling. Dieses mal stand kein Orchester als Begleitung zur Verfügung, sondern gewählt wurde die Version mit Orgel, was die Schlichtheit des modernen Werkes unterstrich. Die Klais-Orgel bediente die in der Region bekannte Organistin Hoon Jeon-Mittermaier aus Trossingen. Gefühlvolle Musik kam beim "Kyrie" rüber, forsch erklang das Hosanna zu Sanctus und Benedictus, und englische Folklore ließ das "Agnus De" erkennen.

Zum Einzug war eine Orgel-Improvisation Riegers zu hören: "Der Geist erfüllt das All", der Chor fügte die Überstimme ein. Schwungvoll-bewegt wurde daneben das "Lobt Gott" von Christopher Tambling gesungen, und Frank Rieger war als Vorsänger des "Geht in alle Welt" zu hören, beantwortet durch das kräftige Hallelujah des Chores und der Gemeinde.