Furtwangen Kontakte knüpfen und Arbeitgeber kennenlernen

Das Spektrum der Aussteller umfasst Arbeitgeber aus vielen Branchen, zum Beispiel IT- und Softwareindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronikindustrie, Transport und Logistik, Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Handel, Dienstleistung und vieles mehr. Die Unternehmen, die sich am Campus Furtwangen präsentieren, stammen überwiegend aus Baden-Württemberg, doch auch Aussteller aus der Schweiz sind mit dabei.

Zum 31. Mal findet die Hochschulkontaktbörse in Furtwangen statt, organisiert durch die Marketing-Abteilung der Hochschule. An der Hochschule Furtwangen sind über 6000 Studenten eingeschrieben; am Campus Furtwangen allein rund 3400. Zweimal jährlich bietet die Hochschulkontaktbörse Studenten und Absolventen am Campus Furtwangen die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen, die zum eigenen Studienfach passen. Die Kontaktaufnahme ist einfach, und die Möglichkeiten für Praktika, Jobs und Festanstellungen lassen sich im persönlichen Gespräch schnell herausfinden, heißt es in einer Mitteilung. Den Firmen bietet die Börse die Möglichkeit ihre Zielgruppe direkt anzusprechen: Studenten, Absolventen und Lehrende der Bereiche Ingenieurwissenschaften, Informatik, Medien, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Gesundheitswissen­schaften. Die nächste Hochschulkontaktbörse ist am 18. Mai 2017.