Furtwangen Konjunktur treibt Preise in die Höhe

Ein Bauvorhaben am Doldenhof, das Baugebiet "Reibschenberg" und die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 beschäftigten den Ortschaftsrat Rohrbach in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Unmut äußerte der Ortschaftsrat über die Störaktionen aus einem Camp am Stöcklewald gegen den Bike-Marathon.

Furtwangen-Rohrbach. Kurzfristig wurde ein Bauantrag eingereicht. Björn Linhard will am Doldenhof die Fassade erneuern, mit Holz verkleiden und einen Balkon anbauen. Das markante schöne Gebäude erhalte damit eine weitere Aufwertung, so die einhellige Meinung der Ortschaftsräte.

Einen Sachstandsbericht zum Bebaungsplan-Verfahren "Reibschenberg" gab Ortsvorsteher Karl Wehrle. Von den ersten Angeboten für die Erweiterung des Baugebiets Reibschenberg war die Verwaltung geschockt. Die kalkulierten Preise wurden weit überstiegen und hätten zu unzumutbaren Grundstückspreisen geführt, eine Folge der boomenden Baukonjunktur. Nun soll eine erneute Ausschreibung angemessene Preise bringen, Baubeginn wäre nach dem Winter. Am 10. Oktober soll das neue Bieterverfahren abgeschlossen sein, dessen Ergebnis wird in der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen. Dann erfolge die Vergabe der acht Bauplätze nach Liste der Anmeldungen.