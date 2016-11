Furtwangen. Am kommenden Sonntag, 4. Dezember, gedenkt die Kolpingsfamilie ihres Gesellenvaters Adolf Kolping. Um 10.30 Uhr wird in der Stadtkirche St. Cyriak ein Gottesdienst unter Mitwirkung des Chorismachors gefeiert. Im Anschluss findet im Gasthof Löwen in Schönenbach ein gemütliches Beisammensein mit Ehrungen langjähriger treuer Mitglieder statt.