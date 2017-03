Furtwangen Knapp 300 Stunden Arbeit investiert

Viele Wanderungen seien gemeinsam mit der Ortsgruppe Furtwangen durchgeführt worden – "die Zusammenarbeit wird in diesem Jahr weiter vertieft", versprach der Wanderwart. Wanderungen zum Belchen und zur Sauschwänzlebahn, eine gemeinsame Wanderung mit der Ortsgruppe St. Georgen zum Mummelsee und zur Hornisgrinde, die Teilnahme an einer Bergmesse am Kandel waren weitere erwähnenswerte Aktivitäten der Neukircher.

Auch Wegewart Manfred Rombach und seine Kollegen legten sich ins Zeug, kontrollierten die Wege, schnitten Schilder frei, frischten die Möblierung am Grillplatz auf und schilderten den künftigen Figurenweg mit speziellen Wegweisern aus. Dazu wurden erneut Ruhebänke in Ordnung gebracht. Insgesamt wurden 297,5 Stunden Arbeit investiert.

Alle Geräte listete Dieter Kammerer auf, darunter jede Menge Küchengeräte und den Gasgrill, der gemeinsam mit der Feuerwehr zusammen angeschafft wurde. Dazu natürlich den neuen, sündhaft teuren Motormäher, der hauptverantwortlich für das gehörige Defizit war. In Sachen Naturschutz war wieder einmal Sigmar Herlemann unterwegs und sorgte mit Mülleinsammeln und Entfernens von Riesenbärenklau für eine saubere Landschaft.

Bürgermeister Josef Herdner lobte die Aktivitäten des Schwarzwaldvereins. Und da das Defizit vor allem durch zwei Investitionen zustande kamen, die auch der Gemeinde zu Gute kommen, versprach er entsprechende Zuschüsse. Mit dem Motormäher würden die Wege gepflegt, dass sie auch als solche erkennbar seien, hier könne er sich einen Zuschuss von rund 1500 Euro vorstellen, für die Aufstellung der eigens dafür hergestellten Wegweiser für den "Figurenweg" sei sicher auch etwas zu machen, versprach er. Einen besonderen Dank gab es für die erneute Engagement am Grillplatz, wo es um die Möblierung ging.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete der Vorsitzende Sabine Weis aus, seit 40 Jahren gehören Hildegard Koskiewicz sowie Ursula und Gerhard Wehrle dem Verein an. Seit vollen 50 Jahren ist Franz Schirmaier aktiv. Für besondere Verdienste um den Verein ehrte er nochmals Franz Schirmaier, dazu Ursula Faller, Monika Linden, und den Figurenschnitzer Markus Rombach. Wanderwart Werner Müller sowie der Vorsitzende selbst wurden von der Rechnerin für ihre Arbeit beschenkt.

Ein neuer Wanderplan gemeinsam mit Furtwangen wurde ebenfalls vorgelegt, worin der Ausflug über Christi Himmelfahrt ab dem 25. Mai ins Dachsteingebiet herausragt.