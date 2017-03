Furtwangen Kleiner Verein sorgt für große Außenwirkung

Kooperation mit Schönwald

Dies führt dazu, dass man schon seit einiger Zeit dazu übergegangen ist, im 14-tägigen Wechsel einmal in Schönwald und einmal in Furtwangen gemeinsam mit dem Heimatverein Schönwald zu proben. Diese Kooperation hat sich gut bewährt. Entsprechend werden auch die Tanz-Auftritte und andere Veranstaltungen gemeinsam absolviert. Vorsitzende Agnes Biesemann erinnerte in ihrem Bericht hier unter anderem an den großen Festumzug beim Städtle-Fest in Löffingen. Besonders gelungen war auch der Ausflug des Vereins bei Bilderbuchwetter zum Sauerkrautfest nach Krautergersheim im Elsass, ebenfalls mit Festumzug. Ein besonderes Lob von Agnes Biesemann galt den beiden Tanzleiterinnen Karin Wintermantel vom Furtwanger Verein und Ursula Haberstroh vom Heimatverein Schönwald sowie dem Vereinsmusiker Andreas Reiner. Schriftführerin Barbara Gehring machte dann in ihrem umfangreichen Bericht deutlich, wie oft Trachtenträger des Vereins innerhalb und außerhalb von Furtwangen aktiv waren.

Es gehörten dazu beispielsweise die Fronleichnamsprozession, Heimatabende auf der Katharinenhöhe, die Uhrenmesse Furtwangen oder der badische Umzug beim Trödlermarkt. Außerhalb Furtwangens waren die Trachten dank des Vereins beispielsweise beim Umzug zum Schinkenfest Triberg, an der Donauquelle in Donaueschingen, beim Weinfest in Bleibach und beim Umzug zum Oktoberfest Schönwald zu sehen. Weitere Aktivitäten waren ein Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt, ein Tanz mit den Bewohnern des Altenheims, die Bewirtung an der Kulturwoche oder die Mithilfe beim großen Jugend-Zeltlager des Verbandes Heimat und Volksleben auf dem Zeltplatz Stöcklewald.