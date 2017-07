Furtwangen Kleine Piraten entern ihren "Feuersturm"

Furtwangen. In diesem Jahr fand erstmals das Pfarrfest, das Sommerfest der Pfarrgemeinde St. Cyriak, im Zelt beim Kindergarten Maria Goretti und beim Kinderhaus St. Elisabeth statt. Der Erlös ist dieses Mal für die geplante Aussegnungshalle bestimmt. Aber auch das Familienzentrum konnte auf dem Spielplatz des Kindergartens Maria Goretti ein Geschenk entgegennehmen: ein großes Piratenschiff als Spiellandschaft, finanziert von der Stadt Furtwangen.

Und so wurde gleich zu Beginn des Pfarrfestes dieses neue riesige Spielgerät offiziell seiner Bestimmung übergeben und eingeweiht. Die Kinder aus den katholischen Kindergärten in Furtwangen waren mit Begeisterung bei der Sache und stimmten Piratenliedern an. Nach dieser musikalischen Runde ging es hinaus ins Freie auf den Spielplatz des Kindergartens, wo das Piratenschiff schon auf seine Passagiere wartete. Schnell hatten die Kinder das Schiff geentert und stimmten noch einmal Seemannslieder an. Pfarrer Paul Demmelmair nahm dann, begleitet von einer ganzen Schar Ministranten und Bürgermeister Josef Herdner die Weihe des Schiffes vor. Sein Segen galt dem Spielgerät ebenso wie den Kindern, die es nutzen. Und auch der Name des Schiffes wurde bekannt gegeben: Feuersturm. Pfarrer Demmelmair und Bürgermeister Herdner übernahmen dann gemeinsam die Schiffstaufe. Allerdings nicht mit Sekt, sondern mit Wasserbomben.

Pfarrer Demmelmair dankte der Stadt für die Finanzierung. Wie Bürgermeister Josef Herdner auf Nachfrage erklärte, kostete das Piratenschiff rund 16 000 Euro. Das Schiff mit seinen vielseitigen Spielmöglichkeiten war auf jeden Fall an diesem Nachmittag ein ganz wichtiger Magnet für die jungen Festbesucher.