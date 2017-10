Furtwangen Klangvoller Einblick in "Cristlich lider"

"Etlich Cristlich lider" war der Titel der ersten Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde Bregtal zum Jubiläums-Reformationsfest.

Furtwangen. Der evangelische Kirchenchor Furtwangen und als Gäste der katholische Kirchenchor Rohrbach hatten zu "einer kleinen Abendmusik" eingeladen. Sowohl mit der Musik wie mit den Texten, die die Furtwanger Chorleiterin Ilse Stöckl herausgesucht hatte und auch vortrug, wurde der enge Bezug von Martin Luther zum Kirchenlied deutlich. Der Titel dieser Veranstaltung "Etlich Cristlich lider" war schon ein erster wichtiger Hinweis.

Dies war die erste deutschsprachige evangelische Liedersammlung, erschienen 1524. Es ist in gewisser Weise Vorläufer aller evangelischen Gesangbücher. Martin Luther hatte dazu gerade einmal sieben Jahre, nachdem er mit dem Thesenanschlag die Reformation eingeleitet hatte, vier eigene und vier weitere Kirchenlieder für den Gebrauch im Gottesdienst herausgegeben. Das erste Lied aus dieser Sammlung "Nun freut euch, lieben Christen g’mein" von Martin Luther war dann auch der erste Chor in einem modernen, aber stark am Original orientierten Satz, mit dem der Furtwanger Kirchenchor seinen Programmteil eröffnete. Zuvor erklangen aber bereits drei weitere Werke: Edeltraud Kienzler, Chorleiterin aus Rohrbach, eröffnete an der Orgel den Abend mit "Glocken" des zeitgenössischen Komponisten Hans-Peter Braun.