Das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen ist an allen Feiertagen und auch "zwischen den Jahren" täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Somit ist ein Besuch auch an Sylvester, Neujahr und an Dreikönig möglich. Eine Führung findet täglich um 14 Uhr statt. Bis 29. Januar ist die Sonderausstellung mit Werken des Furtwanger Malers Johann Baptist Kirner zu sehen. Sein Gemälde von 1833 zeigt einen Soldaten in einer Bauernstube (Ausschnitt). Foto: Archiv