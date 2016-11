Zu einem Gegenbesuch verbrachte der evangelische Kirchenchor Furtwangen ein Wochenende in Besancon. Die dort ansässige Formation mit Namen "la chorale Singt mit", die bereits mehrfach den Furtwanger Gottesdienst mitgestaltete und sich der Aufgabe stellt, deutsches Liedgut zu interpretieren, hatte eingeladen. Nach einer Führung durch die malerische Altstadt fand am Samstagnachmittag ein gemeinsames Konzert in der evangelischen Kirche "Temple place du Marche" zusammen mit dem "chorale protestante du temple" statt. Der Sonntagsgottesdienst wurde von allen Chören mitgestaltet, wobei die Choräle sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache gesungen wurden. Eine besondere Geste war die zweisprachig gehaltene Lesung. Nach einem formidablen Mittagessen und regem Gedankenaustausch vereinbarte man ein Wiedersehen mit "la chorale Singt mit" am 11. Dezember in Furtwangen im Museumsgasthaus Arche zu einem Adventssingen. Foto: Kirchenchor