Furtwangen Kinofilm unterm Winterhimmel

Auf dem Programm stand der Film-Klassiker "Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann. Und während hier der Pennäler Pfeiffer seine Streiche ausheckte und unter anderem auch mit Alkohol experimentierte, konnten sich die Zuschauer unter anderem mit Glühwein und Chili con Carne aufwärmen. Besonders gut kamen die Schweden-Feuer und vor allem die großen Feuer-Fässer an. Hier, so die Meinung der Filmfreunde, konnte man es trotz der Kälte sehr gut aushalten. Auffällig war, so Rainer Jung, dass die Neukircher Zuschauer eindeutig in der Unterzahl waren, es waren vor allem Gäste aus Furtwangen und Vöhrenbach, darunter auch einige Studenten.

Eine Wiederholung ist denkbar

Nachdem diese Premiere so gut ankam, denkt man bei K3 natürlich an eine Wiederholung. Offen ist allerdings noch der Termin. Auf jeden Fall soll es wieder eine Winter-Veranstaltung werden, denn im Sommer hat das Gucklochkino selbst seine Open-Air-Veranstaltung, so Rainer Jung.