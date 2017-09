Furtwangen Kinder-Trickfilm, der zu Herzen geht

Furtwangen. Den Animationsfilm "Mein Leben als Zucchini" zeigt das Guckloch-Kinderkino am Samstag, 30. September, 15 Uhr. Zucchini ist gerade einmal neun Jahre alt, als er von seiner Mutter zurückgelassen wird. Er schließt Freundschaft mit dem Polizisten Raymond, der den Jungen in ein Waisenhaus voller elternloser Kinder seines Alters bringt. Zunächst fällt es Zucchini schwer, sich in seinem neuen Zuhause einzufügen. Doch er kann sich nicht nur auf Raymond verlassen, sondern auch auf neue Freunde, wenn es gerade einmal zappenduster aussieht. Und so lernt Zucchini, wieder mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken.