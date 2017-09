Furtwangen Kinder fahren auf den Bikes Erfolge ein

Ilaria Rothe landete dabei auf einem fantastischen siebten Platz in der Gesamtwertung U11 weiblich, wie der Verein mitteilt. Evi Pfaff als eine der Jüngsten in der Altersklasse U11 ist alle acht Rennen der Serie mitgefahren und erreichte einen tollen 15. Platz. Auch beim Rena Kids-Cup in Furtwangen – dem Saison-Highlight des SC Furtwangen – zeigen sich die Trainingserfolge. Amon Rothe wurde hier Zweiter in der Klasse U9 mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf den Erstplatzierten. Nora Scherzinger und Ilaria Rothe glänzten mit dem jeweils fünften Platz in ihrer Altersgruppe. Nun laufen bereits die Vorbereitungen für die Wintersaison. Am Mittwoch, 8. November, starten die Alpinen und Mountainbiker gemeinsam mit dem Hallentraining. Die Jahrgänge 2012 bis 2005 trainieren in zwei Gruppen von 17.30 bis 19 Uhr in der Sporthalle am Otto-Hahn-Gymnasium. Im Anschluss trainieren bei ausreichend Interesse die Jahrgänge 2004 bis 1997.

Am Sonntag wird von 10 bis 12 Uhr ein Cross-Training am Trimm-Dich-Pfad angeboten. Gerne können interessierte Kinder bei allen Angeboten jederzeit zum Schnuppern kommen.

Weitere Informationen zum Training gibt es auf der Homepage des SC Furtwangen www.sc-furwtangen.de sowie telefonisch bei Ralf Seifritz (Mobil 0152/ 08 56 30 82) oder Kati Rothe (Mobil 0176/49 40 39 80). Interessierte Eltern können auch zum ersten Elternabend des Skiclubs am 18. Oktober ab 19.30 Uhr im Gasthof Ochsen Furtwangen dazu kommen und das Trainer-Team persönlich kennenlernen.