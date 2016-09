Furtwangen Kinder erforschen die heimischen Gewässer

Ihm gefalle es gut, mit den Kindern Draußen zu sein und ihre Begeisterung für die heimischen Gewässer zu wecken und zu erleben, verriet er.

Der Verband setze sich aktiv für den Natur- und Gewässerschutz ein. Daher sei es wichtig, dass das Projekt auch das Ziel der Nachwuchsförderung verfolge, denn auch in Zukunft brauche es Menschen, die sich um die Gewässer kümmern würden, so van Treeck weiter.

Mit Keschern ausgestattet durften die Kinder auf Fischsuche in der Breg gehen. Vorsichtig beobachteten die Fischfreunde die Lebewesen und lernten, wofür Fische die Schwimmblase und Kiemen brauchen. Mit einem Mikroskop, das an einen Fernsehbildschirm angeschlossen war, hat die Gruppe Wasserbewohner unter die Lupe genommen und viel Wissenswertes zu den jeweiligen Arten erfahren.

So zum Beispiel, dass sich die Köcherfliegenlarve einen Köcher baue, in dem sie geschützt sei und sich verstecken könne. Zum Schluss brachten die Kinder die Wasserlebewesen zurück in ihren Lebensraum. Das Anschauen und Erleben des Gewässers und seiner Bewohner fanden die Kinder alle sehr "cool".