Furtwangen Kinder bringen das Friedenslicht

Daneben gab es an den Ständen im Foyer des Altenheims Bastelartikel als kleine Geschenkideen und vor allem das von vielen fleißigen Händen gebackene Weihnachtsgebäck oder andere kulinarische Spezialitäten wie Marmeladen. Darüber hinaus fand man im Foyer eine Modellbahn, besonders interessant für die jungen Besucher. Und nicht zuletzt gab es hier eine kleine, gemütliche Kaffeestube mit Kaffee- und Tee-Spezialitäten sowie frischgebackenen Waffeln. Als fleißige Waffelbäcker betätigten sich unter anderem Altenheimleiter Peter Baake und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Denise Besenfelder. Auch hier war die Nachfrage sehr groß.

Ein weiteres Angebot ist traditionell das Mittagessen im Pfarrsaal, das rege nachgefragt wurde und daher auch schon bald ausverkauft war. Für die musikalische Unterhaltung über den Mittag sorgte die Jugendmusikschule mit einer kleinen Kaffeehaus-Kapelle. Die wichtigsten Punkte beim Pfarrbasar sind aber die beiden Aufführungen der Kindergärten. An beiden Nachmittagen hieß es hier im Pfarrsaal volles Haus. Als Thema hatten die Kindergärten in diesem Jahr das Friedenslicht gewählt, das jedes Jahr an Weihnachten in Bethlehem entzündet und in die ganze Welt hinausgetragen wird.

Insgesamt, so Denise Besenfelder vom Pfarrgemeinderat, war die Resonanz wieder sehr gut. Sie erläuterte, dass der Erlös zum einen Teil für die Sanierung der Orgel in der Pfarrkirche verwendet werde. Zum anderen werde der Einbau des neuen Aufzugs im Altenheim unterstützt. Nur wenige Stunden vor dem Basar war der neue Aufzug fertiggestellt worden und konnte eifrig für die Fahrten zwischen Pfarrsaal und Altenheim-Foyer genutzt werden. Allerdings müsse man sich Gedanken machen, wie man den eigentlichen Basar, also die Stände im Foyer des Altenheims, neu organisieren oder vielleicht an einem anderen Ort unterbringen könnte, um das Ganze noch aufzuwerten.