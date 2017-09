Furtwangen Kinder begrüßen die Neuen

Die ganze Schule war in der Sporthalle zusammengekommen und begrüßte die Neuen mit dem Lied "Heute geht die Schule los". In der Grundstufe waren es zwei neue Schüler. Richtig eingeschult wurde allerdings nur einer von den beiden, er war zuvor bereits im Schulkindergarten und wurde nun in die erste Klasse aufgenommen. Ein weiterer älterer Schüler war von einer anderen Einrichtung gekommen. Dazu kamen dann noch zwei ältere Schüler, die ebenfalls neu an der Furtwanger Schule sind. Außerdem kündigte Marlies Klingelhöfer an, dass im Lauf der nächsten Monate noch einmal zwei weitere Kinder an die Bregtalschule wechseln werden.

Für alle diese Jungen und Mädchen gab es zur Begrüßung eine kleine Schultüte. Aber auch die Erwachsenen aus den verschiedenen Bereichen, die jetzt an der Bregtalschule mitarbeiten, wurden mit einer Schultüte begrüßt. Nachdem der Chor ein Lied vom Kakadu gesungen hatte, konnte Marlies Klingelhöfer gleich sechs Jugendliche und junge Erwachsene willkommen heißen, die als Freiwillige für eine gewisse Zeit an der Bregtalschule mitarbeiten. Drei von ihnen absolvieren den Bundesfreiwilligendienst, einer das freiwillige soziale Jahr und zwei den europäischen Freiwilligendienst. Die neuen Helfer kommen aus Furtwangen, Triberg und Karlsruhe, aber auch zwei weitere aus Georgien und eine aus Rumänien. Darüber hinaus wurden fünf neue Mitarbeiter an Schule und Kindergarten willkommen geheißen. Mit dem Schullied "Mut tut gut" wurde diese kleine Feierstunde beschlossen.

Wie Marlies Klingelhöfer in einem Gespräch weiter ausführte, wurden auch im Schulkindergarten fünf Jungen und Mädchen neu aufgenommen, aktuell sind es 19 Kinder. Und auch im Waldkindergarten wurden die drei freigewordenen Plätze wieder besetzt. Aktuell hat die Bregtalschule 62 Schüler, vor allem sind alle Internatsplätze belegt. In der Schule selbst sind noch kleine Reserven vorhanden.