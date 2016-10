Furtwangen Kilwimarkt feiert gelungene Premiere

Vöhrenbach. Bei der Premiere hatten die Veranstalter, allen voran die Stadt Vöhrenbach und die Heimatgilde, natürlich außerordentliches Glück. Entsprechend rege war der Zustrom den ganzen Tag über. Seit mehr als zehn Jahren lädt der Arbeitskreis Stadtgeschichte in der Heimatgilde zum Kilwifest ein. Ziel ist es, die Tradition zu Kilwi mit Most, Neuem Süßem und Kilwi-Küchle zu pflegen. Diese schon traditionelle Veranstaltung bot dann den passenden Rahmen, um gemeinsam mit der Stadt Vöhrenbach etwas Neues zu versuchen.

Am Freitag und Samstag fand das Kilwifest wie gewohnt im Uhrmacherhäusle statt. Es herrschte rege Nachfrage, vor allem nach Kilwi-Küchle. Obwohl die Helfer Berge davon gebacken hatten, war bereits am Samstagvormittag alles ausverkauft. Am Kilwi-Sonntag aber verlegte die Heimatgilde auf Anregung der Stadtverwaltung ihr Kilwifest und die an diesem Tag auch damit verbundene Bewirtung ins Haus der Heimatgilde. Denn hier hatte man genügend Platz, um weitere Akteure in die Veranstaltung einzubinden. Nachdem der frühere Wintermarkt in Vöhrenbach langsam eingeschlafen war, wurden nun die damals beteiligten Aussteller angesprochen, sich künftig an dem Kilwifest zu beteiligen. Das Interesse war sofort vorhanden und so konnte dann dieser neue Kilwimarkt am Haus der Heimatgilde starten. Die Stadtverwaltung hatte die Organisation für die anderen Gruppen übernommen, die sich nun mit verschiedenen Ständen und ganz unterschiedlichen Angeboten präsentierten.

Mit dabei war die Mutter-Kind Gruppe, der Kindergarten, die Bruderhaus-Diakonie, das DRK, die Feuerwehr, der Elternbeirat der Josef-Hebting-Schule und nicht zuletzt die Prinzengarde der Heimatgilde, die beispielsweise das Kinderschminken übernahm. Jeder der Beteiligten hatte ein anderes Angebot, die Absprache funktionierte reibungslos. Steak und Wurst, Waffeln und Kuchen standen auf dem Speiseplan. Die Kinder konnten gleichzeitig auch noch ihr Stockbrot backen. Und die Ministranten aus Hammereisenbach boten eine Spielstraße. Zum kulinarischen Angebot gehörte passend zu Kilwi auch eine Kürbissuppe, zubereitet von der Bruderhaus-Diakonie. Bemerkenswert war hier, dass junge Flüchtlinge mit Begeisterung mit anpacken und die Suppe zubereitet hatten und auch verkauften. Die Jugendlichen, die ohne Begleitung auf ihrer Flucht nach Deutschland kamen, werden im Betreuungsbereich des Fischerhofs versorgt. Sie haben sich offensichtlich bereits gut eingelebt. Die Mitarbeit bei dieser Aktion war für sie selbstverständlich. Nicht zuletzt, weil sie auch selbst gerne kochen. Ein Beispiel dafür ist der 17-jährige Abdelela aus Afghanistan, der eine Lehrstelle als Koch gefunden hat. Ebenfalls auf dem Programm stand ein Bastelangebot beim Kindergarten. Und auf besonderes Interesse stießen Vorführungen der Vöhrenbacher Jugendfeuerwehr wie die spektakuläre Fettexplosion oder der Umgang mit der Wärmebildkamera, mit der man die Temperatur an einer Brandstelle überprüfen kann. Der erste Vöhrenbacher Kilwimarkt war ein Erfolg, wobei auch der verkaufsoffene Sonntag seinen Teil beitrug.