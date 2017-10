Furtwangen Kilwifeuer lodern in Neukirch und Hammereisenbach weit in die Nacht hinein

Kräftige Rauchschwaden ziehen über das Bregtal, in und um Furtwangen lodern wieder die Kilwifeuer. Einige dieser Feuer sind von den Anhöhen weithin zu sehen. Bei relativ milden Wetterbedingungen lassen sich die Menschen das nächtlich Spektakeln nicht entgehen. So auch beim Kilwifeuer in Neukirch auf dem Berg oberhalb der Pfarrkirche, das bereits zum fünften Mal in Kooperation von Feuerwehr und Kindergarten gemeinsam organisiert und durchgeführt wurde (links). Neben dem Kilwifeuer waren auch ringsherum mehrere große Schwedenfeuer aufgestellt, an denen Groß und Klein Würstchen grillten oder Stockbrot backten. Gleichzeitig sorgte der Kindergarten bei diesem gut besuchten Kilwifeuer für die Bewirtung der zahlreichen Gäste. Auch das Kilwifeuer der Bläserjugend Hammereisenbach war ebenfalls ein Anziehungspunkt für Groß und Klein. Rund 100 Interessierte fanden sich vor Ort ein. Durch das trockene Wetter der letzten Tage loderten dort rasch meterhohe Flammen in den sternenklaren Himmel. Rings um das Feuer war es mollig warm und der große Funkenregen zu Beginn gab bezaubernde Bilder. Nicht wenige Zuschauer nutzten wie Melina (vorn, von links) und Mirjam, sowie (hinten) Yannik, Katharina, Nadine und Pascal die Glut der Holzscheite, um sich den Rücken wärmen zu lassen. Da die Bläserjugend mit Getränken, sowie Zwiebelkuchen, Speckvesper und Grillwürsten gut für das leibliche Wohl sorgten, war die Stimmung perfekt und man konnte noch lange verweilen. Foto: Heimpel/Ketterer