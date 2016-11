Furtwangen Kenia und Kamerun siegen beim International Festival

Furtwangen. Das International Festival der Hochschule Furtwangen (HFU) war auch in diesem Jahr wieder ein buntes und fröhliches Fest der Kulturen. Die zahlreichen Besucher genossen die kulinarischen Spezialitäten ebenso wie die liebevoll dekorierten Stände und die temperamentvollen Tanzdarbietungen.

Insgesamt präsentierten sich 19 Nationen. Bei der Prämierung der besten Länderdarbietungen war Afrika diesmal besonders erfolgreich. Sowohl der erste Preis des Publikums als auch der Preis der Jury gingen jeweils an ein afrikanisches Land: Kenia und Kamerun. Die zweiten Preise gingen an Indien, das sich an zwei Ständen, Nord- und Südindien, präsentierte und die dritten Preise gingen an die Türkei und die kurdische Gemeinschaft. Der Anteil der Studierenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit an der HFU liegt bei knapp 15 Prozent.

Darunter sind sowohl Studierende, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber einen ausländischen Pass haben, als auch Studierende, die aus dem Ausland für ein Studium nach Deutschland kommen. Diese Gruppe wiederum teilt sich in Studierende auf, die an der HFU einen Abschluss anstreben, und solche, die als Gaststudierende nur für ein oder zwei Semester an die HFU kommen.