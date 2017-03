Furtwangen Keine Angst mehr vor dem Feuerlöscher

161 Unterstützer gibt es bereits. Sie haben rund 2200 Euro gespendet. Bis zum 30. April muss das Ziel erreicht sein, ansonsten erhalten die Spender ihr Geld zurück.

Bisher wurde im Bereich der Kindergärten aktiv Brandschutzerziehung durchgeführt, so Nico Heidinger, Pressesprecher der Feuerwehr Furtwangen. Seit zwei Jahren wird auch in den Grundschulen in Furtwangen aktiv Brandschutz unterrichtet. Um die Gefahren des Feuers und den Umgang mit einem Feuerlöscher zu üben, gibt es zurzeit kaum praktische Möglichkeiten. Mit der Übungsanlage könnten mehrere Brandklassen simuliert werden, vor allem auch Situationen aus dem Haushalt.

Das Projekt wird gemeinsam mit der Feuerwehr Furtwangen durchgeführt und soll auf interessierte Bürger und Vereine ausgeweitet werden, damit jeder mit einem Feuerlöscher zurecht kommt.