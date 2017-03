Furtwangen Kaum Wildschweine in der Schusslinie

Nach einem schwarzwildreichen Vorjahr seien in diesem Winter kaum Wildsauen gesichtet worden, insgesamt gab es nur fünf Abschüsse, stellte Hegeringleiter Erich Straub recht überrascht fest. Auch eine revierübergreifende Jagd gemeinsam mit Obersimonswald habe keine Ergebnisse gezeitigt.

Eine "schwarze Null" konnte Kassenverwalterin Veronika Bruder vermelden. Schießobmann Norbert Armbruster freute sich über 27 Teilnehmer am Hüfinger Schießstand, wobei es seiner Meinung nach auch mehr sein dürften. Als Anregung von Willmann nahm er mit, auch einmal ins Schießkino zu fahren, beispielsweise nach Bremgarten. Zugleich nahm er mit, ebenso wie der Kreisjägermeister, dass es ein Unding sei, dass Schalldämpfer als gesonderte Waffe angesehen würden. In der Hauptsache gehe es darum, die Waffen sauber anzuschießen. "Wir haben dann noch eine Ehrenscheibe geschossen, hier hatte Mathias Fehrenbach den besten Schuss", so Armbruster. Der diesjährige Termin in Hüfingen sei der 21. April ab 14.30 Uhr.

Michael Rombach, Obmann der Bläser, berichtete über eine absolut gelungene Hubertusmesse. "Jagdhörner hören die Leute gerne, die Kirche war rammelvoll", strahlte er. Nachwuchs sei immer gesucht bei den Bläsern, dazu fehle es stets an Geld, weshalb er sogleich den Hut herumgehen ließ.

Der Obmann fürs Hundewesen, Ralf Brugger, berichtete von einem neuen Ausbilder-Team im Kreis. Neun Hunde aus dem Hegering hätten die Ausbildung absolviert und alle hätten die Brauchbarkeitsprüfung für Schalenwild bestanden. Ab sofort liefen die neuen Kurse. "Brauchbare Hunde sind enorm wichtig", wusste auch der Hegeringleiter. Und Michael Willmann als Besitzer eines ausgebildeten Schweißhundes zeigte auf, wie wichtig es sei, angeschossenes Wild sofort, zu jeder Zeit, zu melden – dann seien die Chancen am besten, das Tier schnell erlösen zu können. "Die Stelle muss gut markiert sein, damit wir sofort ansetzen können, im letzten Jahr hatten wir 67 Nachsuchen", betonte er.

Hegeringleiter Straub stellte fest, dass er auf das Ergebnis des Fütterungskonzeptes warte, bei dem sich 53 der 78 Reviere beteiligten. "2500 Hektar Fläche werden für ein Konzept benötigt, wir haben 11 440 zusammen bekommen", nannte er Zahlen.

110 Fütterungen habe man durchgeführt und dies mit Koordinaten belegt. Er wisse, dass 29 Hegeringe ein Fütterungskonzept anstrebten, bisher sei nur das des Hegerings Triberg genehmigt.

Für Aufregung habe die Genehmigung der Stadt Vöhrenbach gesorgt, die eine Motorradtour im Wald zugelassen habe. Nach Intervention gebe es keine weiteren Genehmigungen. Eine schwierige Sache sei das Thema Berufsgenossenschaft. Derzeit seien aber Fragebogen dazu im Umlauf. Wer einen erhalte, solle ihn unbedingt ausfüllen, appellierte er.

Als äußerst erfolgreich betrachte er die Umweltwoche für Niederwild vom 6. bis 12. Februar, bei dem man eine Strecke von 44 Füchsen, vier Mardern sowie einem Iltis legen konnte. Leider seien die Tiere für einen sehr mageren Beitrag weggegangen.

Kreisjägermeister Knut Wälde fand es dennoch sehr bemerkenswert, dass man mit dem "Schwarzwald-Pelz" ein Markenzeichen geschaffen habe, das auch das Pelztragen wieder salonfähig mache. Zugleich konnte er zwei Jungjägern ihre Jagdlizenzen übergeben. Robert Held und Frank Dengler sind nun vollwertige Jäger.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum Hegering erhielten Norbert Armbruster und Michael Rombach die silberne Ehrennadel. Seit 60 Jahren gehört Alois Straub dem Hegering an, er wurde mit der goldenen Treuenadel bedacht. Josef Dorer als scheidender Bläserobmann erhielt nach 36 Jahren in dieser Funktion die Ehrennadel des Landesjagdverbandes, Simon Rieger wurde als bester Prädatorenjäger (neun Füchse) mit der Fuchsnadel bedacht.