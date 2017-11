Furtwangen Katharinenhöhe mit neuem Familienhaus

Möglich wurde dieses ehrgeizige Bauprojekt, mit dmem die Klinik ihr Angebot erneut deutlich verbessert, nur durch viele Spenden: Deutsche Krebshilfe (800 000 Euro), Jose-Carreras-Stiftung (400 000 Euro) oder Hermle Stiftung Gosheim (300 000 Euro), um nur einige zu nennen. Auch der Erlös der Ginkgo-Tour 2016 der Christiane Eichenhofer Stiftung durch den Schwarzwald Baar Kreis mit Spenden aus vielen Städten in Höhe von 325 000 Euro kommt der Ausstattung des neuen Anbaus zugute. Vorgestellt wurde den Besuchern auch die besondere Arbeit für die krebskranken Kinder mit ihrer ganzen Familie ebenso wie für kranke Jugendliche und junge Erwachsene. "Bei dieser Reha in der Katharinenhöhe haben wir endlich die Chance, den Krebs aus dem Kopf rauszukriegen" so ein betroffener Vater. Oder eine junge Erwachsene: "Die Katharinenhöhe ist ein Ort, wo man durchatmen und weiterleben kann".