Furtwangen Kapp zieht die Fäden

Neben zwei neuen Schauspielern hat die Theatergruppe nach 15 Jahren auch wieder einen Regisseur. Andreas Kapp konnte für diese Aufgabe gewonnen werden. Er selbst arbeitet lieber im Hintergrund mit. Bei der Aufführung übernimmt er die Rolle des Souffleurs.

Selbst in eine Theaterrolle schlüpfen wollte Kapp nicht. "Ich kann mir diese komischen Sätze nicht merken", sagt er.

Vor über 30 Jahren hat er in seiner Heimat Heidelberg bei der dortigen KJG in der Technik der Theatergruppe mitgearbeitet. Eine Schauspielrolle hatte er nicht beim Theater, sondern vor 15 Jahren im Fernsehen. Da spielte er bei den "Fallers" mit und hatte eine kleine Sprechrolle als Reporter. So blickt Kapp zuversichtlich der Aufführung entgegen. Auch zwei neue Theaterspieler sind auf der Bühne zu sehen.