Furtwangen Kabarett mit Humor und Herz

Furtwangen. Clint Eastwood sagte einmal: "Wenn eine Frau schweigt, sollte man sie nicht dabei Unterbrechen". Die Kabarettistin Sabine Schief schweigt nicht, denn in ihrem Leben geht es drunter und drüber. Was sie so alles erlebt, erzählt sie in ihrem Programm "Stirb glücklich", das sie am 10. Februar um 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen präsentiert.