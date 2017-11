Furtwangen Junge Sportler sind begeistert

Studenten der Hochschule haben bereits ein Logo für das neue "Roll-Haus" entworfen. Mit entsprechenden Plakaten an Skater-Treffpunkten der Region will man damit für Furtwangen werben. Außerdem kann sich Fabian Schneider vorstellen, dass dieses Angebot in das Programm der Studentenschaft der Hochschule, aufgenommen wird. Allein aus den Reihen der Studenten gebe es eine ganze Reihe von Interessenten. Und hier macht Jugendpfleger Dirk Maute ein besonderes Angebot: Normalerweise ist die Halle immer während der Öffnungszeiten des Jugendtreffs zugänglich. Doch Maute hat auch schon sehr gute Erfahrungen mit einer Art Nutzervertrag mit jungen Erwachsenen gemacht, die dann selbstständig die Halle zu anderen Zeiten tagsüber außer Sonntag nutzen können und deshalb auch einen Schlüssel erhalten.

Zusammen mit Fabian Schneider wird ist nun erneut ein solches Angebot geplant. Sogar die Gründung eines entsprechenden Vereins sei schon angedacht. Die Skaterhalle ist für jedermann und jedes Alter immer dann geöffnet, wenn auch der Jugendtreff geöffnet hat und damit Maute anwesend ist. Das ist am Montag von 14 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr der Fall.

Neben diesen Öffnungszeiten wird es für junge Erwachsene die Möglichkeit geben, auch zu den übrigen Zeiten von Montag bis Samstag bis 21 Uhr die Halle zu nutzen. Nach einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung erhalten diese dann einen eigenen Schlüssel. Informationen über die Nutzung der Skater-Halle gibt Stadtjugendpfleger Dirk Maute unter 0173 / 7 17 20 69.