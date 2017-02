Furtwangen Jugendliche zu Gast

Der Internationale Bund (IB), in Furtwangen bekannt als Betreiber des Jugendgästehauses am Großhausberg, bietet Jugendlichen regelmäßig die Teilnahme an einem FSJ an und betreut sie auch das Jahr über. Dazu gehören genau vorgeschriebene Fortbildungen und Informationsveranstaltungen, unter anderem auch zur politischen Bildung. Der IB arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen.

Dienst im Krankenhaus

Dieses Mal war es die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, welche diese politische Bildung für die FSJ-Teilnehmer veranstaltete. Untergebracht waren die 22 Jugendlichen, die ihr FSJ aktuell in Krankenhäusern in Stuttgart absolvieren, für zwei Tage im Furtwanger IB-Jugendgästehaus.