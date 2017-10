Furtwangen Jugendliche haben einiges vor

Der Konfi-Unterricht sei schon immer auch der Inklusion verpflichtet. Und so sind es neben Schülern von Gymnasium, Realschule und Werkrealschule auch Schüler der Bregtalschule, die am Unterricht und der Konfirmation teilnehmen. Unterricht ist immer mittwochnachmittags. Die Konfis sollen auf jeden Fall zwei Mal im Monat an den Sonntags- oder Samstagabendgottesdiensten aktiv teilzunehmen.

Es ist wesentliches Ziel, dass sich alle in der Konfirmandenzeit wohlfühlen und diese Zeit in guter Erinnerung behalten. Ein wesentlicher Beitrag dazu ist Anfang März eine thematisch gefüllte Konfi-Freizeit. Die Jugendlichen nehmen außerdem traditionell an den Krippenspielen an Heiligabend teil, sowohl in Vöhrenbach als auch in Furtwangen. Ebenso steht ein Besuch im Wohnverbund Fischerhof auf dem Programm. Schließlich wird die Gruppe auch wieder im Altenheim St. Cyriak Kelche und Patenen für ihr Abendmahl am Vorabend der Konfirmation töpfern. Da es im aktuellen Jahrgang genügend Fußballer gibt, werden die Bregtal-Konfirmanden kurz vor Weihnachten auch am regionalen Konfi-Cup in Donaueschingen teilnehmen.