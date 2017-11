Furtwangen Josef-Hebting-Schüler und Concordia tun sich zusammen

Vöhrenbach. Reger Betrieb herrschte am Samstagnachmittag in der Cafeteria im Zentrum für Betreuung und Pflege Luisenhof in Vöhrenbach. Die Kinder des Schulchors der Josef-Hebting-Schule, unter der Leitung von Birgit Winskowski und der Gesangverein Concordia, unter der Leitung von Kai Hummel gaben für die Bewohner ein Konzert. Bis auf den letzten Platz war die Cafeteria gefüllt, denn schließlich hatten die Chöre nicht nur Musik mitgebracht, sondern auch selbst gebackenen Kuchen, den sich die Gäste schmecken ließen.