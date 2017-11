Furtwangen Job lässt nicht lange auf sich warten

In seiner Festrede ging Dekan Robert Schäflein-Armbruster auf die Berufsperspektiven ein: "Erhebungen unter ehemaligen WING-Studierenden bestätigen, dass viele Absolventinnen und Absolventen schon vor Beendigung ihres Studiums eine Anstellung finden, alle anderen meist innerhalb weniger Monate nach ihrem Abschluss. Das durchschnittliche Einstiegsjahresgehalt liegt bei rund 44 000 Euro. Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen finden sich dabei in nahezu allen Tätigkeitsfeldern und Branchen: zum Beispiel im Werkzeug- und Maschinenbau, in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, in der Medizintechnik, in IT-Unternehmen und immer häufiger auch im Dienstleistungssektor."