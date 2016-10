Der Jahrgang 1940/41 aus Furtwangen kam zum 75er-Treffen zusammen. In der Alten Färbe gab es einen Begrüßungstrunk und anschließendes gemütliches Beisammensein. Am zweiten Tag startete man nach dem Fototermin an der Fatimakapelle zu einer Schwarzwaldfahrt. Über Hinterzarten, wo das Skimuseum besucht wurde, ging es über Titisee, Schluchsee nach Waldhaus in die gleichnamige Brauerei. Den wunderschönen Tag ließ man dann in Furtwangen im Gasthaus Bad lustig und fröhlich ausklingen. Die 38 Teilnehmer bedankten sich bei den Organisatoren für das gelungene Treffen. Foto: Bensel