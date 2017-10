Furtwangen. Das Furtwanger Herbstferienprogramm im Familienzentrum in der Lindenstraße 5 findet dieses Jahr am 30. Oktober, 2. und 3. November statt. Die Grundschulen erhalten die Programmblätter am Mittwoch. Ebenfalls ab Mittwoch liegen die Programmblätter mit Anmeldeformular im Rathaus, dem Bürgerbüro und der Touristinfo aus. Der Download kann über die Homepage der Stadt Furtwangen, Rubrik: Gesund, Familie und Soziales – Kinder und Jugend – Ferienprogramme, erfolgen. Dieses Jahr geht es rund um die Länder Italien, Türkei und Deutschland. Es werden ländertypische Gerichte gekocht an den Vormittagen, an den Nachmittagen tauschen sich die Kinder über die Länder aus, erhalten viel Informationen durch die Betreuer, dürfen landestypische Musik hören, Tänze erlernen, spielen, basteln und malen. Weitere Informationen bei Dirk Maute, Am Marktplatz 4, E-Mail: dmaute.stadt@furtwangen.de, Telefon 0173/ 7 17 20 69.