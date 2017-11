Furtwangen Internationale Pfade

An den drei Tagen bewegten sich die Kinder auf internationalen Pfaden – so malten sie die Flaggen verschiedener Länder. Verbunden mit deren Vorstellung waren stets einige Informationen über das Land.

Landestypische Küche

Der zweite Teil des Programms fand in der Küche statt. Hier wurde jeweils landestypisch gekocht: am Montag war Italien zu Gast mit Pizza Margarita, am Dienstag Albanien und die Türkei mit Kokos-Tatli und am Freitag Deutschland mit Kartoffelsuppe mit Klößchen. Neben anderen Spielen gab es am Nachmittag jeweils ein Quiz zum Land des Tages sowie die dort gespielte Musik.