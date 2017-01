Furtwangen Insgesamt 160 Mal im Jahr aktiv

Die Jugendkapelle ist dabei offensichtlich auf einem sehr guten Weg. Erneut konnten in der Versammlung fünf neue Mitglieder aufgenommen werden, die sich bereits beim Neujahrskonzert mit ihrem ersten öffentlichen Auftritt musikalisch vorgestellt hatten.

Die Jugendkapelle absolvierte ein vielseitiges Programm. Dazu gehört jedes Jahr nach dem Neujahrskonzert vor allem auch die Fasnet. An ganz unterschiedlichen Orten folgen zahlreiche weitere Auftritte. Dazu kam ein intensives Probenwochenende auf der Hütte.

Auch der Dirigent der Jugendkapelle, Bernhard Weißer, war mit seinen Musikern zufrieden, auch wenn der Probenbesuch etwas gesunken sei. Insgesamt absolvierte die Jugendkapelle neben 46 Proben auch 21 öffentliche Auftritte und zusätzlich noch fünf Arbeitseinsätze. Damit waren die jungen Musiker an jedem fünften Tag im Jahr für die Jugendkapelle unterwegs. Dies sei nicht zuletzt ein Beweis dafür, dass den jungen Musikern ihr Hobby Spaß macht. Er wünschte sich von den Musikern dabei auch immer wieder entsprechende Rückmeldungen, was gut ist und was noch verbessert werden kann. Auch für dieses Jahr plant Bernhard Weißer wieder ein Sommerprogramm. In der Vorbereitung werde er gezielt mit den einzelnen Registern üben.