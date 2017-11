Furtwangen Ingenieure reisen in Vergangenheit

Im Anschluss wurde von Stephan Lambotte aus dem Bereich seiner Fakultät der Laborbereich die Entwicklung, Forschung von Systemen und Hilfsmittel für pflegebedürftige Personen vorgestellt. Diese fast schon visionäre Vorführung war für die 70 bis 80 Jahre alten Teilnehmer besonders interessant und löste eine rege Diskussion aus.

In Rottweil standen eine Stadtführung, eine Baustellenführung beim Thyssen-Tower, das Salinenmuseum und der Besuch der Welt der Kristalle an. Beim gemütlichen Zusammensein am Abend tauchten in Erinnerungen die Bilder und Verhältnisse der damaligen Studienzeit wieder auf. Bei den damals knapp 500 Studenten lag der Frauenanteil bei rund einem Prozent. Für Studienanfänger war es damals schon eine Glücksache ein Zimmer zu finden – nicht wegen zu hoher Mieten, sondern wegen des fehlenden Angebots. Eine Mensa gab es noch nicht – aber mit einer Essensmarke erhielt man in fast allen Furtwanger Lokalen ein Tagesessen.

Dies wurde abgelöst durch ein in Aluminium verpacktes Kompaktmenu, das von freigestellten Studenten erhitzt und ausgegeben wurde. Der Bregtäler war damals als Zugverbindung in die Uhrenstadt noch in Betrieb, und sonntagabends brachte dieser, meist vollbesetzt, die Studenten wieder nach Furtwangen – Studenten mit Auto waren die Ausnahme. Unvergesslich sind auch die Abende im "General" (Neueck). Die Winter mit meterhohen Schneehügeln und darin versteckten Autos war für die meisten der Studenten ein ungewohnter Anblick.

Und an noch etwas erinnerten sich die ehemaligen Studenten: Damals gab es eine sehr aktive katholische Studentengemeinde mit Pater Brecheisen. Und jedes Jahr gestalteten deshalb die Studenten einen Altar für die Fronleichnamsprozession vor der Hochschule.