Furtwangen Ingenieure besuchen alten Lernort

Alumni sind ehemalige Studenten, in diesem Falle der Fakultät WING der Hochschule Furtwangen, also Wirtschaftsingenieurswesen. Seit 35 Jahren besteht die Fakultät, heute unter Dekan Robert Schäflein-Armbruster.

Furtwangen. Er hieß die einstigen Absolventen willkommen, "wie früher begrüße ich zu spät Kommende gerne per Handschlag", witzelte er. "Sie sind das beste Beispiel dafür, dass das Wirtschaftsingenieurswesen ein erfolgreicher Studiengang ist, der interdisziplinär ist und damit vielfältigeres Wissen vermittelt". Rund 100 Ehemalige hatte den Weg nach Furtwangen gefunden, teils von weit her.

Für einige waren alte Bilder und Fakten neu, die er zeigte. Anschließend wurde deutlich, wie innovativ die Fakultät tatsächlich ist: Impulsvorträge mit hoch interessanten Themen in aller Kürze gaben Einblick in heutige Themen: Harald Kopp zeigte, welche Wertschöpfungspotenziale "Industrie 4.0" freisetzt. Über "Konstruktion nach dem Vorbild der Natur" sprach Hans-Georg Enkler, ein Thema, das seit dem "Lotos-Effekt" immer mehr Raum gewinnt, weil die Natur viele Dinge so macht, dass es daran kaum etwas zu verbessern gibt. Für die Masterstudenten ist Enkler zugleich Studiendekan für "Product Innovation". Den Vortragsreigen schloss anschließend Gerhard Kirchner mit Erkenntnissen aus der Usability-Forschung ab.