Furtwangen. Angehende Informatiker der Fachhochschule präsentieren am Freitag, 30. Juni, zwischen 9 und 12 Uhr im C-Bau der Hochschule Furtwangen innovative Entwicklungen der Informatik. Im Mittelpunkt des Informatiktages stehen die Ergebnisse der Projektarbeiten, die im vierten und sechsten Semester in Teams durchgeführt werden. Projektarbeiten aus dem Masterstudiengang Mobile Systeme werden ebenfalls vorgestellt. Parallel dazu findet ab 7.45 Uhr die Präsentation der Thesisarbeiten der Bachelorstudiengänge Allgemeine Informatik, Computer Networking und Software Produktmanagement statt. Die Spannbreite der aktuellen Thesis- und Projektarbeiten, die häufig als konkrete Aufträge aus Unternehmen entstanden, ist breit gefächert: So wird beispielsweise eine Informationszentrale für ältere Menschen mithilfe des Microsoft Multitouch-Tisches realisiert und es werden verschiedene Apps im Bereich Gesundheit erstellt. Mehrere Projekte befassen sich mit der Robotik, dem Smart Home und dem Internet der Dinge. Die Bevölkerung ist zu dieser Veranstaltung eingeladen.