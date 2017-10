Furtwangen Informatiklehrer lassen sich vom Drohnen-Hype inspirieren

Beim siebten Workshop für Informatiklehrkräfte an der Hochschule Furtwangen ging es darum, einen eigenen Multicopter zu bauen, zu programmieren und zum Fliegen zu bringen. 25 Lehrer aus der Region lernten an der Fakultät Informatik einen Quadrocopter von Grund auf in Theorie und Praxis kennen. Flugphysik, Auslegung, Motorsteuerung und Elektronik, Akkutechnik, Regelungstechnik, Konfigurationssoftware und Fernsteuerung bringen Physik, Elektrotechnik und Informatik ganzheitlich zu einer faszinierenden Technologie zusammen. Selbstverständlich wurde auch die aktuelle Rechtslage thematisiert.

Als am Ende des Tages die selbst gebauten Multicopter zum Fliegen gebracht wurden, war die Begeisterung der Teilnehmenden nahezu grenzenlos. Die Fortbildungsreihe Softwaretechnik wird jährlich von der Hochschule angeboten. Sie vermittelt aktuelle Entwicklungen der Informatik und stellt praxistaugliche Unterrichtsbausteine für den Unterricht zur Verfügung. "Eine gelungene Fortbildung, die mich unheimlich motiviert hat", fasste einer der Teilnehmer zusammen. "Ein gut durchdachter Vortrag mit zahlreichen Steilvorlagen für den NWT-Unterricht und der mit großem Aufwand ausgearbeitete Praxisteil – eine der besten Fortbildungen, die ich besucht habe." Auch im kommenden Jahr wird es eine solche Fortbildung geben.