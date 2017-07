Furtwangen Informatik-Schulung für Zielgruppe Frauen

Über 40 Halbwochen- oder Tageskurse, Seminare und Vorträge werden angeboten. Die Themen reichen von der Programmierung mit C# oder Python, der Physical-Computing-Plattform Arduino oder dem Mini Computer Raspberry Pi bis hin zur App-Entwicklung mit HTML 5, Datenbanken, Datensicherheit und Wissenschaftliches Schreiben mit LaTeX. Social-Skills-Workshops zu Rhetorik, Gehaltsverhandlung oder Projektmanagement erweitern die Fachkurse.

Ein Rahmenprogramm mit Besuch des Virtual Dimension Centers im Technologiezentrum St. Georgen, Assessment-Center-Trainings durch Goldsponsor Accenture, Laborführungen an unterschiedlichen Fakultäten der Hochschule sowie ein Kneipenabend und Networking-Dinner vernetzt die Teilnehmerinnen.

Der Amtschef des Wissenschaftsministeriums, Ministerialdirektor Ulrich Steinbach, eröffnet am Dienstag, 25. Juli, die diesjährige Sommerhochschule. Am Donnerstag, 27. Juli, findet der "Conference Day" mit Vorträgen aus Industrie und Wissenschaft statt. Hier kann jedermann – auch ohne Anmeldung – im I-Bau am Campus Furtwangen vorbeischauen.