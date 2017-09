Furtwangen Immer mehr Gäste wollen mitfahren

Furtwangen (sh). Zum einen sucht der Bürgerbus immer wieder neue Fahrer und wollte hier entsprechende Interessenten informieren.

Zum Zweiten will man durch entsprechende Informationen und Angebote immer wieder neue Nutzer gewinnen, denn der Bürgerbus kann nur laufen, wenn er auch genügend ausgelastet ist. Und zum Dritten schließlich wollte man auch den regelmäßigen Nutzern die Möglichkeit zu Austausch und Fragen bieten.

Nicht zuletzt kündigte der Verein bei dieser Gelegenheit auch an, dass man aktuell auf der Suche nach einem Ersatzbus als zweites Fahrzeug ist. Gekommen waren an diesem Nachmittag allerdings lediglich eine kleine Gruppe von Furtwanger Bürgern, die den Bürgerbus schon regelmäßig nutzen. Sie waren allerdings voll des Lobes für die Fahrer, die auch oftmals auf ganz individuelle Wünsche eingehen und immer freundlich seien. Der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Rainer Engel freute sich natürlich über dieses Lob. Gleichzeitig forderte er die Bus-Passagiere auf, auch in ihrem Umfeld wieder für den Bürgerbus zu werben. Denn die Einnahmen aus den Fahrtkosten sind ein wesentlicher Teil zur Finanzierung des Busses.